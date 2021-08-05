Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

В России привиты 38,9 миллиона человек. Такое число назвал глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина, передает РИА Новости.

По словам министра здравоохранения, за последнюю неделю число вакцинированных от COVID-29 увеличилось на 4 миллиона человек.

Он также назвал регионы-лидеры по охвату вакцинации. Это Белгородская область, Москва, Подмосковье и Ненецкий автономный округ — охват вакцинации взрослого населения в них достиг 50 процентов.

Ранее Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и прирост пациентов, находящихся под наблюдением, замедлился.

Однако по числу зараженных вызывают беспокойство шесть регионов: Тува, Коми, Севастополь, Магаданская область, Самара и Краснодарский край, добавил глава Минздрава.