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Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

В России привиты 38,9 миллиона человек. Такое число назвал глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина, передает РИА Новости.

По словам министра здравоохранения, за последнюю неделю число вакцинированных от COVID-29 увеличилось на 4 миллиона человек.

Он также назвал регионы-лидеры по охвату вакцинации. Это Белгородская область, Москва, Подмосковье и Ненецкий автономный округ — охват вакцинации взрослого населения в них достиг 50 процентов.

Ранее Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и прирост пациентов, находящихся под наблюдением, замедлился.

Однако по числу зараженных вызывают беспокойство шесть регионов: Тува, Коми, Севастополь, Магаданская область, Самара и Краснодарский край, добавил глава Минздрава.

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