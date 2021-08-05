Россиян предупредили о риске дефицита жизненно важного препарата

Минпромторг предупредил о риске дефицита иммуноглобулина в России. Причина этого — низкая предельная отпускная цена, и нехватка сырья для его производства, пишут «Известия».

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?

Препарат жизненно важен больным с первичным иммунодефицитом, который приводит к тяжелым хроническим инфекциям, воспалительному поражению органов и тканей, повышенной частоте аутоиммунных и онкологических заболеваний. Терапия назначается пожизненно.

Дефицит иммуноглобулина заметили пациенты в 80 процентах регионов страны. Академик РАН Александр Румянцев отметил, что из-за пандемии сократилась активность доноров и стало недостаточно сырья — плазмы крови. В то же время выросло потребление иммуноглобулина за счет больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Минздрав Самарской области пытается лишить местного жителя Николая Цыганова инвалидности вместо выдачи бесплатных лекарств от редкого генетического заболевания Помпе (прогрессирующее повреждение мышечных и нервных клеток).

По закону у Цыганова есть право получить лечение за средства регионального бюджета, но в поликлинике ему сказали, что «на это нет денег». Годовой курс лечения болезни обходится в 100-300 тысяч долларов (от 7,2 до 21 миллиона рублей).