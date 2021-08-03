В России захотели в три раза увеличить размер социального налогового вычета

В Госдуму России внесут законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей, текст документа появился в Telegram-канале одного из авторов инициативы, руководителя комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Согласно пояснительной записке, изменения будут внесены в Налоговый кодекс России. Предельный размер социального налогового вычета увеличится со 120 тысяч рублей до 360 тысяч. По словам авторов законопроекта, сейчас россияне могут получить вычет с расходов на образование, лечение, а также формирование пенсионных накоплений, прохождение независимой оценки своей квалификации. Максимальный размер вычета не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период.

Получить не более 15,6 тысячи рублей за налоговый период — 13 процентов от этой суммы — имеют право официально работающие россияне, направлявшие в течение года деньги на социальные нужды.

По мнению депутатов, предельная сумма налогового вычета устанавливалась десять лет назад и ни разу не менялась. За этот период стоимость услуг, к примеру обучения, увеличилась в три раза. Цена лекарств ежегодно росла примерно на 10 процентов, а рубль обесценился примерно в три раза.

Авторы законопроекта напомнили и о падении заработных плат граждан. Так, по данным за 2020 год, реальные денежные доходы сократились на 3,5 процента и оказались на 10,6 процента ниже уровня доходов 2013 года. Ожидается, что повышение порога вычета позволит сделать социальные услуги для россиян более доступными. «Принятие законопроекта позволит гражданам вернуть не более 46,8 тысяч рублей уплаченного ими налога на доходы физических лиц за налоговый период», — подчеркнули депутаты. В случае одобрения закон может заработать с 1 января 2022 года.

Ранее Минфин назвал налоги для россиян крайне низкими. В ведомстве напомнили, что ставка налога на доходы физических лиц в России составляет от 13 до 15 процентов, хотя в некоторых странах она достигает 35 процентов.