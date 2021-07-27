В России придумали делить налоги по-новому

Министерство финансов России придумало новые меры, которые должны способствовать более равномерному распределению налогов между бюджетами регионов, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника. Информацию газете подтвердили также собеседник в администрации губернатора одного из регионов и близкий к правительству источник. Представитель самого министерства на запрос не ответил.

Речь идет о двух основных предложениях. Первое из них предполагает более справедливое зачисление налога на прибыль организаций по месту реального производства продукции. Налог на прибыль в целом составляет 20 процентов, три процента зачисляется в федеральный бюджет, а 17 процентов — в бюджет региона, причем эта часть распределяется между головной организацией и филиалами пропорционально долям прибыли. Эти доли, в свою очередь, устанавливаются исходя из расходов на оплату труда и среднегодовой стоимости основных средств — чем больше основных средств приходится на филиал, тем больше налогов остается в регионе. Искажение, как объяснил партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин, может возникать за счет того, что фонд оплаты труда в штаб-квартире может сильно отличаться от фонда в филиалах в регионах, а дополнительно «оттянуть» налог может и мегаофис. Министр финансов Антон Силуанов уже говорил, что крупный бизнес, работая через так называемые консолидированные группы налогоплательщиков (КГН) «выводит налогооблагаемую базу», и для борьбы с этим были предложены поправки, которые помогли субъектам, откуда прибыль ранее уходила. С 2023 года режим КГН отменяется.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?

Второе предложение касается налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто трудоустроен по договору удаленной занятости. Сейчас они уплачиваются в бюджет того субъекта, в котором организация состоит на учете в налоговом органе, а предполагается, что эти деньги нужно переводить в регион, где реально находится сам сотрудник, то есть по месту его налогового учета и регистрации, в том числе временной. Эксперт НИУ ВШЭ Владимир Саськов заметил, что действующая система распределения НДФЛ действительно может формировать дисбаланс. Он объяснил, что человек, живущий, к примеру, в Московской области, пользуется инфраструктурой региона, но не участвует в его налоговых доходах, если компания, где он работает, зарегистрирована в Москве. Профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич, в свою очередь, уточнила, что предложение по перераспределению средств, скорее всего, коснется ограниченного числа субъектов, прежде всего Московской и Ленинградской областей.

20 июля «Ведомости» сообщали, что ряд российских министерств и ведомств должны будут подготовить предложения по «мобилизации доходов» федерального бюджета на 2022-2024 годы. Это коснулось Минфина, Минэкономразвития, Минэнерго, МВД, Минтранса, Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможенной службы (ФТС), а от предложений дополнительно обложить налогами нефтяную отрасль или состоятельных граждан пока решено отказаться.

