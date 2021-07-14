Кудрин признал бессмысленность нового повышения налогов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не видит смысла в предложениях по изменению налоговой системы, предусматривающих новые повышения и индексации акцизов. По его мнению, такие меры себя уже исчерпали, передает РИА Новости.

Чиновник подтвердил, что бюджетная комиссия Минфина в прогнозе бюджета на ближайшие три года ожидает повышения сборов на 400 миллиардов рублей. Счетная палата оценит эти предложения, однако сам Кудрин заранее относится к ним негативно.

Глава контрольного ведомства напомнил, что правительство в 2018 году пообещало шесть лет не менять налоги, но в нынешних условиях идет обсуждение, как их менять. Кудрин предположил, что рост акцизов на табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты не даст нужного эффекта.

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О планах повышения налогов и корректировки системы их сбора на 400 миллиардов рублей стало известно на прошлой неделе. В Минфине указывали, что о конкретных параметрах говорить слишком рано, поскольку текущее обсуждение является стандартным этапом бюджетного процесса.

По данным источников, такие деньги предполагается получить с помощью корректировки режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли и системы уплаты акцизов. Ряд СМИ сообщали, что рассматривается вариант повышения страховых взносов с зарплат более 122 тысяч рублей в месяц, но в Минфине эту информацию опровергли.

Тем не менее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что одобряет идею повышения страховых взносов. Он указал, что фракция ЛДПР, которую он представляет, вносила такое предложение еще пять лет назад, но тогда Минфин его не поддержал.