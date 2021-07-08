В Госдуме ответили на предложение повысить страховые взносы на высокие зарплаты

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение Минфина повысить страховые взносы с годовых зарплат более 122 тысяч рублей в месяц. В интервью «Ленте.ру» он отметил, что подобную меру фракция ЛДПР предлагала еще пять лет назад.

«Мы предлагали для того, чтобы обеспечить доходную часть бюджета в том числе и Пенсионного фонда, установить плоскую шкалу уплаты страховых взносов. Сегодня это 22 процента до фиксированной суммы 122 тысячи рублей в месяц, а дальше 10 процентов. Мы предлагали установить взнос 22 процента для всего фонда заработной платы. Но правительство, в том числе Минфин это не поддерживало», — заявил Нилов.

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Депутат назвал предложение правильным. «Это будет повышать доходную часть Пенсионного фонда и возможно таким образом мы сможем выйти на то чтобы Пенсионный фонд не был бы вообще дефицитным. ЛДПР предлагал это еще пять лет назад. Вот спустя пять лет эту идею начинают публично поддерживать в Минфине. Это уже хорошо. Но поздно», — добавил политик.

Негативную оценку этой меры со стороны экономистов, политик прокомментировал словами «надо с чего-то начинать».

«Давайте будем вводить ее постепенно. Например, для госкорпораций, для структур с государственным участием, для муниципальных служащих и посмотрим, как это будет работать. С одной стороны, да, определенная нагрузка есть, с другой стороны это возможность повышать пенсии. А повышая качество жизни пенсионера, мы увеличим его покупательную способность, что скажется в том числе и на бизнесе. Надо с чего-то начинать, надо постепенно переходить к плоской шкале и уходить от регрессивной», — заключил он.

Ранее стало известно, что в правительстве России обсуждают введение «донастройки» налогов, которая будет ежегодно приносить в бюджет 400 миллиардов рублей. Повысить налоги задумали в металлургической и нефтяной отраслях, также планируется изменить систему уплаты акцизов.