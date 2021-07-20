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Российским министерствам поручили поискать деньги

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ряд российских министерств и ведомств должны подготовить предложения по «мобилизации доходов» федерального бюджета в период 2022-2024 годов. Об этом говорится в списке поручений, составленном по итогам обсуждения на бюджетной комиссии, пишут «Ведомости».

Дополнительный источник денег попросили поискать Минфин, Минэкономразвития, Минэнерго, МВД, Минтранс, Федеральную налоговую службу (ФНС) и Федеральную таможенную службу (ФТС). При этом от предложений дополнительно обложить налогами нефтяную отрасль или состоятельных граждан пока решено отказаться.

Главную возможность пополнить бюджет чиновники видят в ненефтегазовом ресурсном секторе экономики. Речь идет о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов, которое коснется и драгоценных металлов.

Движение в этом направлении началось еще в прошлом году. Тогда НДПИ при добыче черных и цветных металлов вырос в 3,5 раза. Это принесет в бюджет более чем 100 миллиардов рублей в 2021-2023 годах. В конце июня правительство также утвердило резкий рост пошлин на экспорт черных и цветных металлов до конца года, это добавит еще 160 миллиардов рублей сборов.

Еще одну возможность найти деньги участники совещания видят в более эффективной продаже госимущества. Однако речь не идет о крупных госкомпаниях, в планах только продажи пакетов в небольших предприятиях, продажа земельных участков и повышение дивидендов.

Третьей мерой называют присоединение к наднациональным механизмам налогообложения транснациональных корпораций, что предусматривает минимальную ставку налога на доходы цифровых гигантов. Параметры этих налоговых инициатив до конца не проработаны, поэтому оценить возможные доходы сложно. Тем не менее, замминистра финансов Алексей Сазанов указывал, что в правительстве ожидают миллиарды рублей поступлений.

Отдельно обсуждалось улучшение администрирования штрафов за нарушение правил дорожного движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что изменения налоговой системы, предусматривающие новые повышения и индексацию акцизов, не сработают. Он подтвердил, бюджетная комиссия Минфина в прогнозе бюджета на ближайшие три года хочет повысить сборы на 400 миллиардов рублей.

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