В глобальной налоговой реформе обнаружили новые способы избежать налогов

Договоренности по глобальной реформе корпоративного налогообложения не помешают крупнейшим компаниям мира искать возможности для вывода прибыли за рубеж, пишет CNBC со ссылкой на оценки экспертов.

Разработкой проекта налоговой реформы занималась Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), изменения предполагают введение минимальной ставки корпоративного налога в 15 процентов. Страны «Большой двадцатки» уже также поддержали планы, намереваясь добиваться от международных корпораций выплаты справедливых налогов в тех странах, где они работают.

Однако у компаний могут появиться и новые способы избежать уплаты налогов, которые обнаружил специалист по налоговой политике в международной организации Oxfam Кристиан Халлум (Christian Hallum). Он заявил, что система ОЭСР «усугубляет существующее неравенство», которое характерно для имеющейся системы, и так исключительно несправедливой.

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Эксперт заметил, что пока известны не все детали сделки, но из имеющихся данных следует, что она станет плохими новостями для таких налоговых гаваней, как Бермудские или Каймановы острова. Однако в нынешней форме проект ОЭСР может привести к тому, что активность сместится в сторону других стран, которые смогут обеспечить налоговые льготы. 15-процентный корпоративный налог будет применяться не везде, в проекте есть и исключения, объяснил Халлум.

В соглашении ОЭСР имеется оговорка, которая позволяет компаниям платить меньше 15 процентов в странах, где у них много сотрудников или есть физические активы, например заводы. «Стимул к выводу прибыли не исчез с 15-процентным минимумом корпоративного налога», — заметил Халлум.

Глава адвокатской группы Tax Justice Network Алекс Кобхэм (Alex Cobham) назвал дискуссии и договоренности о минимальной ставке историческими, но бесполезными для реализации справедливой и эффективной реформы. Он полагает, что сделка «шокирующим образом» приведет к переводу большей части прибыли в крупнейшие страны ОЭСР.

Страны G20 поддержали введение минимального налога 10 июля. В начале месяца в ОЭСР сообщили, что на международную систему налогообложения для крупных корпораций согласились более сотни стран. В июне аналогичных договоренностей достигли страны «Большой семерки», при этом решение G7 столкнулось с критикой ряда экспертов.