Страны G20 поддержали введение минимального налога для корпораций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен.

Глава ведомства отметила, что еще многое предстоит сделать, однако США и европейские страны находятся на пути к налоговому режиму, который будет справедливым для всех граждан.

По данным американского издания, последние разногласия по поводу минимальной налоговой ставки, благодаря которой корпорации не смогут сокращать расходы, регистрируя свою деятельность в странах с низкими налогами, могут быть разрешены к октябрю.

Ранее сообщалось, что страны G7 утвердили размер налога на прибыль крупных корпораций: он должен быть на уровне не менее 15 процентов. Глава Минфина Великобритании Риши Сунак назвал решение историческим и соответствующим «веку цифровизации». По его словам, налог на прибыль создаст более равные условия для британских компаний и будет препятствовать попыткам уклониться от уплаты налогов».

