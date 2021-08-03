Россияне бросились скупать лекарства, как во время начала пандемии коронавируса. Как сообщает «Коммерсантъ», по итогам первой половины 2021 года фармацевтическим ретейлерам практически удалось удержать обороты выручки на прошлогоднем уровне. С января по июнь аптеки заработали 552,1 миллиарда рублей: всего на 1 процент меньше, чем в тот же период 2020-го.

Удержать показатели ретейлерам удалось за счет роста цен на лекарства и на фоне непрекращающегося спроса на препараты, которые используют при лечении коронавируса. Выросли также продажи через интернет.

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По словам гендиректора сети аптек «Поларт-Фарм» Даны Алборовой, покупатели в основном заказывают онлайн применяемые при COVID-19 ксарелто, клексан и арепливир. По подсчетам аналитиков «Мегаптеки», наибольший рост в продажах показали препараты от заболеваний крови, в том числе входящие в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.

В апреле 2021-го стало известно, что с начала года выручка российских аптечных сетей упала на 12 процентов — до 331,6 миллиарда рублей. Россияне, чьи доходы уменьшились, стали экономить на лекарствах и использовать ранее купленные препараты. По подсчетам аналитиков компании DSM Group, самым слабым по выручке оказался март: тогда она сократилась на 26,1 процента год к году, до 118 миллиардов рублей.