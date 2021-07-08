По итогам пяти месяцев 2021 года в России стали выпускать меньше лекарств: производство упало почти на 10 процентов. Об этом сообщает газета «Ведомости». Аналитики компании RNC Pharma подсчитали, что за это время было продано 1,7 миллиарда упаковок — худший показатель с 2018 года. Причем в эти данные включено и производство вакцины против COVID-19 «Спутник V».

Аналитики уточнили, что сокращение производства в натуральном выражении коснулось в первую очередь безрецептурных препаратов, а рецептурных лекарств фармкомпании выпустили лишь на 1 процент меньше, чем в 2020-м.

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Исполнительный директор компании «Озон фармацевтика» предположил, что такая ситуация связана с падением доходов населения и в целом с тем, что люди стали меньше потреблять продукцию «не первой необходимости». Он уточнил, что сейчас россияне почти не покупают много лекарств самого низкого ценового сегмента (до 50 рублей) и отдают предпочтение более дорогим и современным препаратам.

Ранее стало известно о рекордном падении продаж в российских аптеках. Причем больше всего — на 15,5 процента, до 1,9 миллиарда упаковок — сократились именно продажи лекарств. Причиной мог стать рост онлайн-продаж. Кроме того, набрал популярность тренд, когда покупатели вместо нескольких дешевых препаратов берут одно, но дороже и эффективнее.