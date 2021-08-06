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Коронавирус испортил отпуск каждому пятому россиянину

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Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Пандемия коронавируса испортила отпуск каждому пятому россиянину, об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, пишет РБК.

Большинство жителей страны признались, что COVID-19 и введенные из-за него ограничения не повлияли на летний отдых, и планы из-за этого не изменились. На вопрос о том, сказался ли коронавирус на отпуск, один процент респондентов ответил, что повлиял положительно, 22 процента — повлиял отрицательно. COVID-19 никак не затронул планы 63 процентов людей, а 14 процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Среди наиболее частых причин испорченных отпусков назвали закрытые границы, подорожание цен на курортах, ухудшение сервиса. У части россиян сорвались вылеты в другие страны, а другие не стали планировать поездку из-за страха заразиться.

Те, кто увидел положительное влияние коронавируса на отпуск, отметили, что стали больше успевать на даче. Некоторым понравилось отсутствие толпы туристов в местах отдыха по сравнению с предыдущими годами.

Опрос был проведен с 28 июля по 4 августа 2021 года. Эксперты опросили 1,6 тысячи человек в 370 населенных пунктах России.

Ранее людям, желающим отправиться в путешествие на новогодние праздники, посоветовали бронировать туры уже в августе. Ожидается, что в зимние месяцы самый большой ажиотаж будет вокруг российских горнолыжных курортов на Красной Поляне, Урале, в Приэльбрусье и Архызе.

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