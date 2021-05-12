Треть россиян решила отказаться от летнего отпуска

31 процент россиян решили не брать отпуск этим летом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что эта цифра меньше прошлогодних значений: в пандемийный 2020 год решивших отказаться от отпуска было 50 процентов.

Основной причиной остаться на работе опрошенные назвали загруженность российских курортов и высокие цены на отдых, таких оказался 31 процент. Еще 19 процентов посетовали на закрытые границы. Также респонденты отмечали высокий курс доллара, сложную эпидемиологическую ситуацию и недостаток средств. Те же, кто решил отдохнуть, собираются провести отпуск на даче или природе (23 процента), путешествовать по стране (21 процент), или остаться дома (15 процентов).

4 мая россияне назвали желанные страны для путешествий. Так, около 20 процентов больше всего желают открытия Италии, около 10 процентов надеются на возобновление путешествий в такую страну, как Таиланд, восемь процентов — в Испанию, пять процентов — во Францию, три процента — во Вьетнам, 2,5 — в Индонезию, два процента — в Португалию, по 1,8 процента — в Германию и Японию, по 1,6 — в Чехию и Финляндию, по одному проценту — в Индию и Китай.

Ранее сообщалось, что российские туристы повально заинтересовались отдыхом в Дагестане. Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, за прошедшие майские праздники Северный Кавказ стал одним из ключевых направлений для отпуска внутри страны и пережил настоящий туристический бум. По словам спикера, в регион направлялись как самостоятельные путешественники, так и организованные группы. Уточняется, что наиболее распространенным форматом отдыха стали трех- и четырехдневные поездки, при этом туристы почти перестали беспокоится насчет безопасности в республике.