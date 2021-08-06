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Эволюционный биолог рассказал о будущем коронавируса в России

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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Человечеству придется жить с коронавирусом в будущем, а сдерживать эпидемию, в том числе в России, позволит регулярная вакцинация. Такое мнение высказал доктор биологических наук, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд в эфире радио «Комсомольская правда».

«С биологической точки зрения, исходя из того, что мы знаем сейчас, вирус останется и будет циркулировать. Даже если мы уговорим всех наших сограждан привиться, во что я не верю, у нас останется большая чудесная Африка, и оттуда будут вылетать самолеты время от времени», — рассказал эволюционный биолог.

По словам Гельфанда, коронавирус будет циркулировать все время, продолжится возникновение новых штаммов, но при этом появятся более совершенные вакцины. Контролировать эпидемию получится, однако «вирус будет убегать от нас, а мы — его догонять», заключил ученый.

Ранее биолог и профессор Редингского университета Великобритании Марк Пейгл рассказал, что и теория о естественном происхождении коронавируса, и гипотеза о его утечке из Уханьского института вирусологии являются одинаково правдоподобными. По мнению Пейгла, времени, чтобы выяснить происхождение COVID-19 и найти его источник в мире животных, пока еще предостаточно.

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