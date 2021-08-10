Найдена основа для универсальной вакцины против коронавирусов

Международная группа ученых нашла редкий тип человеческих антител, которые могут нейтрализовать сразу несколько различных коронавирусов. Эти антитела были выявлены у нескольких людей, вылечившихся от COVID-19, и могут стать основой для универсальной вакцины. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

В научной работе исследователи описали пять человеческих моноклональных антител, которые могут перекрестно реагировать с рядом бета-коронавирусов, к которым также относятся SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2. Антитела нацелены на фрагмент вторичной структуры (так называемый stem helix) S-белка коронавируса, который связывается с рецептором человеческих клеток и способствует проникновению вируса внутрь.

Структура stem helix остается консервативной, то есть не подвергается значительным изменениям, в ходе эволюции некоторых коронавирусов, то есть она одинакова у ряда патогенов. К ним относятся те, что опасны для людей и происходят от летучих мышей, а также те, что вызывают симптомы простуды. Чтобы найти антитела к ней, ученые проанализировали В-клетки памяти выздоравливающих людей с COVID-19.

Антитело S2P6 оказалось способно нейтрализовать три разных подрода бета-коронавирусов, подавляя способность вируса сливаться с клеточными мембранами и снижая вирусную нагрузку. Подобные антитела с высокой частотой встречаются у людей, которые вылечились от COVID-19, а затем были вакцинированы, хотя, в целом, COVID-19 относительно редко провоцирует их формирование.