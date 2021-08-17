В России выявили 20 958 новых случаев коронавируса

Оперштаб: В России выявили менее 21 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

В России за последние 24 часа выявили 20 958 новых случаев COVID-19. Общее число заражений за все время пандемии коронавируса составило 6 642 559. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 20 765 новых случаев коронавируса. Темп прироста составил 0,32 процента.

20 958 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (2006), Московской области (1328) и Санкт-Петербурге (1156). Меньше всего — в Магаданской области (27), республике Алтай (23), Ненецком автономном округе (8) и Чукотском автономном округе (7).

За минувшие сутки скончались 805 пациентов с коронавирусом. Всего в стране умерли 172 110 человек с COVID-19.

Суточный показатель выздоровлений составил 18 407, общий — 5 918 324.

