В России выявили 20 765 новых случаев коронавируса

В России за последние 24 часа выявили 20 765 новых случаев COVID-19. Общее число за все время пандемии коронавируса составило 6 621 601. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.
20 765
случаев COVID-19
выявили в России за сутки
Днем ранее в стране выявили 21 624 случая заражения COVID-19.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1489), Санкт-Петербурге (1383), Московской области (1362). Меньше всего — в Магаданской области (26), Ненецком автономном округе (10) и Чукотском автономном округе (5).
За сутки скончались 806 пациентов с COVID-19. Всего в стране умерли 171 305 человек с коронавирусной инфекцией.
Суточный показатель выздоровлений составил 15 601, общий — 5 899 917.