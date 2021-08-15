В России выявили 21 624 новых случая коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 21 624 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 6 600 836. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые инфицированные были обнаружены в 85 регионах страны. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (1954), Санкт-Петербурге (1668) и Московской области (1359), меньше всего — в Магаданской области (28), Ненецком (12) и Чукотском (12) автономных округах.

По данным оперштаба, за последние сутки скончались 816 пациентов с COVID-19, еще 16 426 человек полностью излечились. За все время пандемии в России умерло 170 499 человек с коронавирусом, при этом 5 884 316 выздоровели.

Ранее в августе главный врач «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ЯНАО», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев предрек жителям страны усиление третьей волны COVID-19. По его словам, к распространению инфекции в сентябре могут привести возвращение граждан из отпусков и начало учебного года.