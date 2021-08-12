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Российский врач оценил опасность «йота»-штамма коронавируса

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Фото: Dylan Martinez / Reuters
Михаил Каган заявил, что «йота»-штамм коронавируса менее опасен «дельта»-варианта

На данный момент «йота»-штамм коронавируса нельзя считать опаснее «дельта»-варианта. Такое мнение высказал
заслуженный врач России Михаил Каган в интервью радио «Комсомольская правда».

«Я считаю, что на сегодня штамм «дельта» самый опасный. Нет оснований полагать, что «йота» может его потеснить и будет иметь решающее влияние на пандемию и распространение болезни в нашей стране. Да, в каком-то небольшом проценте случаев он существует — преимущественно там, где изначально возник, в США», — заявил Каган.

Он добавил, что даже в США сейчас озабочены в первую очередь индийским штаммом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также не относит «йота»-штамм к вызывающим опасение, резюмировал специалист.

По мнению Кагана, интерес к этому штамму возник из-за научных работ, которые были недавно опубликованы. В них штамм, обнаруженный за океаном, сравнивался с другими, открытыми до «дельта»-варианта. На момент исследований «йота»-штамм обладал большей заразностью. При этом в настоящий момент все-таки доминирует «дельта»-штамм, заключил врач.

Ранее профессор кафедры биостатистики и эпидемиологии Университета Южной Австралии Адриан Эстерман заявил, что новый штамм коронавируса «йота» постепенно вытесняется «дельта»-вариантом.

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