Главный педиатр Москвы заявил о высоком проценте тяжелобольных COVID-19 детей

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о течении коронавируса у детей. Большинство из них переносят COVID-19 в легкой форме, однако процент тяжелобольных детей является высоким, заявил медик в эфире телеканала «Россия 24».

Османов сообщил, что 90 процентов детей переносят коронавирус в легкой бессимптомной форме. При этом дети в десяти процентах случаев болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, что является «очень высоким процентом».

Ранее руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова сообщила, что дети являются наиболее неуязвимую перед постковидным синдромом группой людей. Осложнения после COVID-19 они переносят лучше и быстрее, чем взрослые, подчеркнула Омарова.

При этом во всем мире наблюдается рост доли случаев COVID-19 среди детей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это объясняется тем, что страны были сконцентрированы на вакцинации и защите от коронавируса старших возрастных групп, а не младших.