Врач назвала наиболее неуязвимую перед постковидным синдромом группу людей

Врач Роспотребнадзора: дети справляются с постковидным синдромом лучше и быстрее взрослых

Дети являются наиболее неуязвимой перед постковидным синдромом группой людей — они справляются с такими последствиями болезни намного быстрее и лучше, чем взрослые. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова, передает РИА Новости.

«Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых», — отметила врач.

По ее словам, в настоящий момент продолжаются исследования постковидных проявлений. Специалист уточнила, что среднесрочные и долгосрочные последствия COVID-19 еще недостаточно изучены.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал три постковидных синдрома. К ним относятся быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность. Кроме того, Проценко заявил, что средняя длительность постковидного синдрома у пациентов до 60 лет, перенесших коронавирусную инфекцию, составляет около двух месяцев, а у пожилых может увеличиться.