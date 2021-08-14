Россия
 
Последние новости
Число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось до 24
В Краснодарском крае больше ста тысяч человек остались без света
Тренер гимнастки из Израиля высказалась о неумении россиян проигрывать
В России предложили ввести новый налоговый вычет
Фото пассажиров метро вызвало споры о современных нравах у россиян 
Военные оркестры сыграют в московских парках 
Раскрыт способ взлома процессоров AMD
Раскрыто состояние изнасилованной рецидивистом после убийства родных школьницы
На Украине спрогнозировали снятие санкций Европы с России из-за ошибки Киева
Новости партнеров

Врач назвала наиболее неуязвимую перед постковидным синдромом группу людей

Врач Роспотребнадзора: дети справляются с постковидным синдромом лучше и быстрее взрослых
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Дети являются наиболее неуязвимой перед постковидным синдромом группой людей — они справляются с такими последствиями болезни намного быстрее и лучше, чем взрослые. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова, передает РИА Новости.

«Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых», — отметила врач.

По ее словам, в настоящий момент продолжаются исследования постковидных проявлений. Специалист уточнила, что среднесрочные и долгосрочные последствия COVID-19 еще недостаточно изучены.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал три постковидных синдрома. К ним относятся быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность. Кроме того, Проценко заявил, что средняя длительность постковидного синдрома у пациентов до 60 лет, перенесших коронавирусную инфекцию, составляет около двух месяцев, а у пожилых может увеличиться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Проценко озвучил три постковидных синдрома
Инфекционист оценил вероятность повышения летальности коронавируса в будущем
Гинцбург назвал долю людей с осложнениями после COVID-19