Инфекционист оценил вероятность повышения летальности коронавируса в будущем

Инфекционист Евгений Тимаков оценил вероятность повышения летальности коронавируса из-за изменений в будущем. Его слова передает РИА Новости.

По мнению специалиста, более вероятно, что болезнь станет более затяжной. «Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека», — сказал он.

Тимаков спрогнозировал, что в течение полугода может появиться новый вариант коронавируса, который вызовет очередную волну заболеваемости. Он напомнил о важности прививки, так как вакцинация спасает и от мутаций. У привитого человека вирус не успевает мутировать и меньше выделяется в окружающую среду.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган оценил опасность «йота»-штамма. По его словам, на данный момент этот вариант коронавируса нельзя считать опаснее «дельта»-варианта.