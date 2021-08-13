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Проценко озвучил три постковидных синдрома

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал три постковидных синдрома

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко озвучил результаты исследования, проведенного совместно с московским Государственным университетом управления, в котором приняли участие 250 пациентов. Согласно данным, к постковидным синдромам относится быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность. Об этом врач рассказал журналистам в ходе поездки в Забайкальский край, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Проценко заявил, что средняя длительность постковидного синдрома у пациентов до 60 лет, перенесших коронавирусную инфекцию, составляет около двух месяцев, а у пожилых может увеличиться.

Врач добавил, что также ведутся наблюдения за перенесшими коронавирус пациентами в части изменения восприятия вкусов и запахов. «Среднее время длительности — две-три недели, но есть и до шести-восьми месяцев. На третьей волне и на "дельта"-штамме все реже и реже встречаться стал (симптом потери обоняния)», — сказал Проценко.

В ходе поездки Проценко также оценил готовность российской системы здравоохранения к возможной новой волне пандемии коронавируса. По его мнению, накопленный опыт позволяет избежать страха перед потенциально негативным сценарием.

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