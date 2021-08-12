Проценко оценил готовность здравоохранения к возможной новой волне коронавируса

Главврач больницы №40 в подмосковной Коммунарке Денис Проценко оценил готовность российской системы здравоохранения к возможной новой волне пандемии коронавируса. Он заявил РИА Новости во время визита в Центр управления регионом (ЦУР) Забайкалья, что накопленный опыт позволяет избежать страха перед потенциально негативным сценарием.

Специалист отметил, что, несмотря на опасения, за прошедшие полтора года был накоплен опыт, в том числе в перепрофилировании госпиталей, создании диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, как это происходит в Москве.

«Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре», — подчеркнул Проценко. По его словам, возникновение новой волны коронавируса во многом зависит от ответственности населения в вопросах вакцинации. Главврач Коммунарки напомнил, что государство сделало все возможное для доступной и простой процедуры и призвал всех сделать прививки.

Ранее Проценко в ходе визита в ЦУР Забайкалья заявил, что количество заболевших коронавирусом в России уменьшается. По мнению главврача, спад числа заболевших коронавирусом обусловлен количеством пациентов, у которых проявился поствакцинальный иммунитет. Проценко уверен, что за полтора месяца их стало больше.

