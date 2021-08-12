Россия
 
Последние новости
Стали известны подробности крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Названы самые опасные поражения органов дыхания после коронавируса
Лидер знаменитой британской рок-группы избавился от дома в рекордные сроки
Владельцем компании упавшего вертолета оказался признавшийся в убийстве депутат
Напавшего на Невзорова православного активиста отказались задерживать
Академик предупредил курильщиков о новых опасных болезнях легких
Сдающих квартиры россиян предупредили о неожиданном штрафе
Москвичей призвали не прощаться с летом 
В Европе жара побила рекорд 44-летней давности
На Украине испугались десяти предупреждений Путина
Новости партнеров
Прослушать новость

Академик рассказал об эффективной против всех штаммов COVID-19 газовой терапии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Академик РАН Чучалин рассказал о лечении и реабилитации газами после COVID-19

Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал «Известиям» о газовой терапии для лечения пациентов с коронавирусом. Он пояснил, что методика работает в период цитокинового шторма и значительно снижает возможность репликации вируса.

Эксперт отметил, что одна из технологий связана с термическим гелием, были найдены максимально безопасные и эффективные решения для человека. Он подчеркнул, что после внедрения специалисты получили стопроцентную выживаемость больных с COVID-19. Кроме того, в течение одного дня ПЦР-тесты становились из положительных отрицательными, а иммуноглобулин класса G, то есть активный напряженный иммунитет, репродуцировался очень быстро.

«Кислород — это очень хорошее лекарство, но очень дорогое, и передозировать его нельзя. Это приведет к токсическим эффектам. Чтобы этого не было, используется его комбинация с термическим гелием. Также мы применяем оксид азота для лечения и профилактики тромбообразования. Это другой медицинский газ. И, наконец, в программе реабилитации этих больных — применение водорода», — объяснил Чучалин.

Академик подчеркнул, что такая терапия эффективна вне зависимости от штаммов и мутаций коронавируса. Он добавил, что в настоящее время эти методики применяются в Институте имени Склифосовского, где около 500 человек уже получили лечение таким способом, и около тысячи пациентов — в других больницах.

Ранее санитарный врач, врач-дезинфектолог Николай Дубинин заявил, что антисептики, или санитайзеры, а также дезинфектанты, которыми обрабатывают поверхности, на 100 процентов защищают людей от коронавируса и других инфекций. По его словам, мытье рук с мылом лишь убирает инфекцию с конечностей, а вирусы при этом остаются на частицах жира рук. Санитайзеры жеу уничтожают инфекции полностью.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский врач развеял главные мифы о вакцинации от коронавируса
Российский ученый оценил скорость распространения штамма «йота»
Российские вирусологи оценили вероятность подъема заболеваемости COVID-19