Академик рассказал об эффективной против всех штаммов COVID-19 газовой терапии

Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал «Известиям» о газовой терапии для лечения пациентов с коронавирусом. Он пояснил, что методика работает в период цитокинового шторма и значительно снижает возможность репликации вируса.

Эксперт отметил, что одна из технологий связана с термическим гелием, были найдены максимально безопасные и эффективные решения для человека. Он подчеркнул, что после внедрения специалисты получили стопроцентную выживаемость больных с COVID-19. Кроме того, в течение одного дня ПЦР-тесты становились из положительных отрицательными, а иммуноглобулин класса G, то есть активный напряженный иммунитет, репродуцировался очень быстро.

«Кислород — это очень хорошее лекарство, но очень дорогое, и передозировать его нельзя. Это приведет к токсическим эффектам. Чтобы этого не было, используется его комбинация с термическим гелием. Также мы применяем оксид азота для лечения и профилактики тромбообразования. Это другой медицинский газ. И, наконец, в программе реабилитации этих больных — применение водорода», — объяснил Чучалин.

Академик подчеркнул, что такая терапия эффективна вне зависимости от штаммов и мутаций коронавируса. Он добавил, что в настоящее время эти методики применяются в Институте имени Склифосовского, где около 500 человек уже получили лечение таким способом, и около тысячи пациентов — в других больницах.

Ранее санитарный врач, врач-дезинфектолог Николай Дубинин заявил, что антисептики, или санитайзеры, а также дезинфектанты, которыми обрабатывают поверхности, на 100 процентов защищают людей от коронавируса и других инфекций. По его словам, мытье рук с мылом лишь убирает инфекцию с конечностей, а вирусы при этом остаются на частицах жира рук. Санитайзеры жеу уничтожают инфекции полностью.

