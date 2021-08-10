Российские вирусологи оценили вероятность подъема заболеваемости COVID-19

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович оценила вероятность подъема заболеваемости COVID-19 к осени в беседе с РБК.

По ее словам, это может произойти, однако на данный момент неизвестно, насколько подъем может быть сильным.

Вирусолог добавила, что подъем заболеваемости может быть связан со сменой сезонов, ослабляющей иммунную систему, а также с увеличением в плохую погоду простудных заболеваний, с климатическими, температурными условиями, из-за которых увеличивается выживаемость вирусов во внешней среде.

«Будет ли этой осенью больше заболевших, чем прошлой, зависит от того, как будут соблюдать призывы к вакцинации и меры защиты», — сказала она.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в свою очередь подчеркнул, что возвращение людей из отпусков, начало трудового и учебного сезона может способствовать новой вспышке коронавирусной инфекции.

«Если достигнем массовой вакцинации "Спутником", то будущих вспышек удастся избежать. Если не достигнем, можно ждать новых волн», — сказал специалист.

Ранее глава информационного центра оперштаба Самарской области Николай Ренц назвал три отличительных симптома «дельта»-варианта коронавируса. Врач отметил, что медики в «красной зоне» и поликлиниках начали обращать внимание, что заболевание стало развиваться гораздо стремительнее. Если раньше симптомы проявлялись через 4-10 дней, то теперь инкубационный период составляет 2-3 дня.