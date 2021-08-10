В России впервые с 30 июня выявили менее 22 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние 24 часа выявили 21 378 новых случаев коронавируса. Меньше 22 тысяч случаев зафиксировали впервые с 30 июня. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 491 288. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

21 378 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране выявили 22 160 случаев заражения коронавирусом. Темп прироста составил 0,33 процента.

Больше всего заражений зафиксировано в Санкт-Петербурге (1811), Москве (1639), Московской области (1309) и Нижегородской области (537). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (2), Ненецком автономном округе (10) и в Магаданской области (29).

За сутки в России скончались 792 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 166 442 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 18 729, общий — 5 788 710.

