В России выявили 22 160 новых случаев коронавируса

В России за последние 24 часа выявили 22 160 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 469 910. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране выявили 22 866 случаев заражения коронавирусом. Темп прироста составил 0,34 процента.

22 160 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве (2150), Санкт-Петербурге (1895) и Московской области (1487). Меньше всего — в Еврейской автономной области (39), республике Алтай (32), Магаданской области (28), Ненецком автономном округе (12) и Чукотском автономном округе (11).

За минувшие сутки от коронавируса скончались 769 россиян, с начала пандемии — 165 650. Помимо этого, в оперштабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что за последние 24 часа в стране полностью выздоровели 14 474 человека.