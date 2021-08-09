Россия
 
Последние новости
Акции крупнейшего производителя стали в России рухнули после взрыва на заводе
Неизвестные обокрали звезду «Приключений Электроника» в Москве
Выявлены чаще всего использующие поддельные права в Москве водители 
Мать выброшенного из окна двухлетнего мальчика рассказала о его состоянии
Россиянин заехал на пляж и насмерть сбил 10-месячного младенца
Лукашенко рассказал о давлении из-за отказа вводить карантин
В Москве недосчитались трети дешевых квартир
Судья с Украины объяснила поражение российской гимнастки на Олимпиаде
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 22 160 новых случаев коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России за последние 24 часа выявили 22 160 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 469 910. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране выявили 22 866 случаев заражения коронавирусом. Темп прироста составил 0,34 процента.

22 160
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве (2150), Санкт-Петербурге (1895) и Московской области (1487). Меньше всего — в Еврейской автономной области (39), республике Алтай (32), Магаданской области (28), Ненецком автономном округе (12) и Чукотском автономном округе (11).

За минувшие сутки от коронавируса скончались 769 россиян, с начала пандемии — 165 650. Помимо этого, в оперштабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что за последние 24 часа в стране полностью выздоровели 14 474 человека.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обнаружен уничтожающий коронавирус на 70 процентов препарат
Производитель «ЭпиВакКороны» ускорит производство до 10 миллионов доз в месяц
В России заявили о «тяжелой ситуации» с пополнением запасов донорской крови