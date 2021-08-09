Производитель «ЭпиВакКороны» ускорит производство до 10 миллионов доз в месяц

Новосибирская компания «Вектор-Биальгам», которая является производителем вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона», пообещала ускорить производство до 10 миллионов доз препарата в месяц. Об этом сообщил генеральный директор фирмы Леонид Никулин, передает ТАСС.

Он пояснил, что модернизация производства завершится к началу октября, объем вырастет с полутора миллионов доз препарата. В настоящее время завершается запуск оборудования, уже готова линия по разливу в шприцы, в сентябре будут произведены пуско-наладочные работы.

«Никто не ожидал, что спрос настолько вырастет. И это одна из причин, почему пришлось ускорить модернизацию. Можно сказать, что этот спрос подтолкнул быстрее все делать», — сказал Никулин. Он добавил, что увеличение производственных мощностей направлено на обеспечение внутренних нужд России, однако существует и заинтересованность за границей.

Ранее стало известно, что антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом «ЭпиВакКорона» вырабатываются у 79 процентов привитых. В промежуточный отчет вошли 2 999 человек. Из них 2 253 были привиты «ЭпиВакКороной», а 746 человек получили плацебо. С каждым добровольцем были проведены девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб.

