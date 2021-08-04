В России разработали тест на клеточный иммунитет к COVID-19

Ученые из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработали тест для выявления клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил директор института Арег Тотолян, передает ТАСС.

По его словам, этап доклинических испытаний завершен. Ученые рассчитывают зарегистрировать тест до конца 2021 года.

«В его [теста] основу взяты четыре белка, из которых состоит коронавирус. Взяты наиболее иммуногенные участки, которые сшиты искусственным образом в единый белок. Такой белок используется для постановки кожного теста», — заявил Тотолян.

Он пояснил, что клеточный иммунитет — специфический показатель, который может защитить человека от COVID-19 вне зависимости от наличия антител. Он не имеет количественного выражения. При этом в России до сих пор нет широко доступных тестов, которые способны его обнаружить.

Тотолян также добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос разрешения проведения клинических испытаний, которые согласовываются с Минздравом России.

Ранее Роспотребнадзор заявил о выработке клеточного иммунитета после «ЭпиВакКороны». По данным ведомства, он появляется через пять-шесть недель у большей части добровольцев. При этом антитела к вирусу вырабатываются раньше.