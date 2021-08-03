В России вылечили пациента со 100-процентным поражением легких из-за COVID-19

В Краснодарском крае вылечили пациента со 100-процентным поражением легких из-за COVID-19. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что 54-летний житель Кропоткина провел в тяжелом состоянии в реанимации почти два месяца. «Врачи совершили настоящее чудо. Мужчину выписали 11 июня, и сегодня он полностью вернулся к привычному ритму жизни», — написал Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края также отметил, что в Краевую клиническую больницу №2 поступают самые тяжелые пациенты. В общей сложности за ними ухаживают 20 врачей и 30 медсестер.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков объяснил случай с прожившим 318 дней в организме россиянки COVID-19. По его словам, это в первую очередь связано с индивидуальным иммунным ответом пациента. Специалист объяснил, что COVID-19 оказался необычной инфекцией — он уходит от иммунитета и маскируется и от антител, не давая вырабатывать их активно, и от Т-клеточного иммунитета.