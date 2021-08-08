В России выявили 22 866 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 22 320 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число с начала пандемии составило 6 447 750. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил в своем Telegram-канале.

22 866 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Наибольшее количество новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве (2761), Санкт-Петербурге (1907) и Московской области (1527). Меньше всего — в Еврейской автономной области (42), Магаданской области (30), Чукотском автономном округе (15) и Ненецком автономном округе (14).

За последние сутки от коронавируса скончались 787 россиян, с начала пандемии — 164 88. Кроме того, в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за 24 часа в России полностью выздоровели 15 669 человек.

Днем ранее в 85 регионах России зарегистрировали 22 320 заболевших, из них 8,4 процентов не имели клинических проявлений болезни.