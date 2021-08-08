Москвичи и петербуржцы оценили идею всеобщего тестирования на коронавирус

Около трети жителей Москвы и Санкт-Петербурга положительно оценили идею всеобщего тестирования на коронавирус. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob, в ходе которого опросили 1,6 тысячи человек из двух городов.

Отмечалось, что опрос был проведен на фоне событий в Китае — власти страны решили провести экстренное тестирование жителей Уханя после выявления в понедельник, 2 августа, трех случаев незавозного заражения COVID-19 среди горожан.

Так, 32 процента москвичей выступили за аналогичное тестирование, против оказались 42 процента респондентов. При этом среди ответивших положительно больше мужчин — 34 процента против 32 процентов женщин. В Санкт-Петербурге идею поддержали 36 процентов опрошенных, не согласились 40 процентов. Как и в столице, меру чаще одобряли мужчины — 38 процентов против 34 процентов.

Ранее в августе инфекционисты назвали способ избежать вспышек заражения COVID-19 среди детей. Так, по словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, для этого нужно как можно быстрее вакцинировать взрослых. «Специфическая защита детей есть. Это вакцинация. Если взрослые будут привиты, и выработается иммунитет — дети не заболеют», — заявил специалист.