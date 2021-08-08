В «Векторе» рассказали о заразившем коронавирусом 1,5 тысячи человек россиянине

Максимальный случай суперраспространения коронавирусной инфекции в России был зафиксирован, когда один человек заразил 1,5 тысячи других. Об этом сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, пишет ТАСС.

1500 человек были заражены коронавирусом от одного суперраспространителя

Специалист подчеркнул, что в среднем больной COVID-19 человек может заразить от двух до трех человек, а при «дельта»-варианте — от пяти до шести. Эксперт пояснил, что коронавирус распространяется при социальных контактах. Семенов добавил, что если гражданин не соблюдает социальную дистанцию и не использует защитную маску, а потом при плохом самочувствии садится в переполненный вагон метро или приходит на работу, начиная обниматься с коллегами, то у него есть шанс стать суперраспространителем.

К сожалению, вклад суперарспространителей в заражение людей достаточно велик Александр Семенов о суперарспространителях коронавируса

Доля суперраспространителей

Людей, которые заражают коронавирусной инфекцией больше среднестатистической нормы, в некоторых регионах России может достигать 80 процентов и более, считает Александр Семенов. По его словам, определить их точное количество представляется довольно трудной задачей, так как картина в разных регионах пестрая. Эксперт отметил, что в некоторых субъектах проводятся массовые мероприятия, в которых люди участвуют без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Семенов отметил, что даже в субъектах со спокойной ситуацией до половины всех заражений COVID-19 приходится на суперраспространителей, которые не соблюдают правила социального дистанцирования и даже с плохим самочувствием выходят на улицу, контактируют с другими людьми.

Особенность суперраспространителей

Российский вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов отметил, что суперраспространитель COVID-19 отличается от обычного пациента с коронавирусом размером аэрозольных капель, которые человек выделяет при дыхании и разговоре.

По его словам, размер воздушно-капельного аэрозоля оказывает влияние на то, как глубоко в организм человека может проникнуть вирус.

Все сводится к тому, что воздушно-капельная фракция конкретного человека обладает таким размером за счет свойства вязкости слюны и других параметров Александр Чепурнов об особенности суперраспространителей

Самый заразный вариант

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сравнила заразность распространенных штаммов COVID-19: «дельта»-варианта, штаммов «лямбда» и «альфа». По ее словам, «дельта»-вариант коронавируса на 50 процентов более заразен, чем штамм «альфа», который обнаружили в Великобритании.

На данный момент, конечно, «дельта» вызывает озабоченность, но есть и другие штаммы. Под вниманием «лямбда», которая впервые была обнаружена в августе прошлого года в Южной Америке. Сейчас выясняется, вытесняют ли эти штаммы другие, меняют ли они какие-то характеристики, становясь более заразными Мелита Вуйнович о самом заразном варианте коронавируса

Ситуация в России сегодня

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в июне смертность в России возросла на 14,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Данный подъем смертности, по ее словам, произошел из-за роста заболеваний COVID-19.

Голикова объяснила, что подъем заболеваемости, который начался в июне 2021 года в Центральном федеральном округе, продолжил распространяться на иные регионы страны. Он увеличил показатели смертности в июле текущего года на 17,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по итогам июля смертность на 2,5 процента оказалась меньше, чем во второй значимый подъем заражений коронавирусом — в январе 2021 года.

В России за минувшие сутки выявили 22 320 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 424 884.