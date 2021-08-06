Голикова сообщила о росте смертности из-за подъема заболеваемости COVID-19

В июне смертность в России возросла на 14,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Данный подъем смертности, по словам Голиковой, произошел из-за роста заболеваний COVID-19.

«По официальным данным Росстата, смертность в июне 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 14,1 процента. Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России», — сказала вице-премьер.

Голикова объяснила, что подъем заболеваемости, который начался в июне 2021 года в Центральном федеральном округе, продолжил распространяться на иные регионы страны. Он увеличил показатели смертности в июле текущего года на 17,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по итогам июля смертность на 2,5 процента оказалась меньше, чем во второй значимый подъем заражений коронавирусом — в январе 2021 года.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что напряженная ситуация с коронавирусом в России может сохраняться в течение еще трех лет, так как среди ее жителей до сих пор не сформировался коллективный иммунитет.