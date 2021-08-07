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В «Векторе» рассказали о доле суперраспространителей в России

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Доля суперраспространителей коронавируса, которые заражают вирусом больше среднестатистической нормы, в некоторых регионах России может достигать 80 процентов и более. Об этом заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, передает ТАСС.

По его словам, определить их точное количество представляется довольно трудной задачей, так как картина в разных регионах пестрая. Эксперт отметил, что в некоторых субъектах проводятся массовые мероприятия, в которых люди участвуют без масок и не соблюдают социальную дистанцию. В таких регионах доля суперраспространителей может достигать 80 процентов, особенно там, где заболеваемость имеет тенденцию к резкому подъему, объяснил Семенов.

Специалист также отметил, что даже в субъектах со спокойной ситуацией до половины всех заражений COVID-19 приходится на суперраспространителей, которые не соблюдают правила социального дистанцирования и даже с плохим самочувствием выходят на улицу, контактируют с другими людьми.

Ранее главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что большинство заражений коронавирусом происходит от «суперраспространителей». По его словам, «суперраспространителями» называют людей, у которых нет клинических проявлений болезни, но при этом они представляют повышенную угрозу для тех, кто с ними контактирует.

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