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Инфекционист раскрыл сроки возобновления роста заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Инфекционист Тимаков заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России будет в сентябре

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости назвал сроки наступления подъема заболеваемости коронавирусом в России.

По его словам, рост случаев COVID-19, вероятнее всего, возобновится в середине-конце сентября, поскольку россияне вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу. «Те, кто не имеет иммунитета и кто не хочет прививаться, начнут заболевать», — раскрыл Тимаков.

Также специалист заявил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России, вероятнее всего, будет только к зиме.

Ранее профессор, заместитель директора Института общественного здоровья имени Эрисмана Сеченовского Университета Алла Миндлина заявила, что массовая вакцинация и грамотные ограничительные меры помогут стабилизировать ситуацию, чтобы избежать новой волны пандемии COVID-19. По ее мнению, в России также пока рано говорить о стабилизации ситуации, во всех регионах она разная.

11 августа в России за сутки выявили 21 571 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 512 859.

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