В России выявили 21 571 новый случай коронавируса

В России за последние 24 часа выявили 21 571 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 512 859. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

21 571 новый случай COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в России зарегистрировали 21 378 заболевших.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве (2076), Санкт-Петербурге (1804) и Московской области (1054). Меньше всего — в Магаданской области (25), Ненецком автономном округе (12) и Чукотском автономном округе (9).

За минувшие сутки от коронавируса скончались 799 человек, с начала пандемии — 167 241.

За последние 24 часа от COVID-19 выздоровели 20 067 человек, за все время — 5 808 777.