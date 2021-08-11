Москва снова обогнала Петербург по количеству новых случаев COVID-19

Москва снова обогнала Санкт-Петербург по количеству новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом в среду, 11 августа, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В столице за минувшие сутки зафиксировано 2076 случаев заболевания COVID-19, тогда как в Санкт-Петербурге выявлено 1804 случая.

Накануне в Москве зарегистрировали 1639 случаев заболевания, а в Петербурге — 1811. Тогда Петербург впервые с 3 февраля обогнал столицу по суточному приросту заболевших. Уточняется, что 3 февраля в Петербурге было зафиксировано 1916 случаев COVID-19, в Москве — 1545.

В России за минувшие сутки выявили 21 571 новый случай коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 512 859.