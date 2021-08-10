Петербург впервые с 3 февраля обогнал Москву по суточному приросту COVID-19

Санкт-Петербург впервые с 3 февраля обогнал Москву по суточному приросту случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа в Санкт-Петербурге выявили 1811 случаев коронавируса, в Москве — 1639.

Уточняется, что 3 февраля в Петербурге было зафиксировано 1916 случаев COVID-19, в Москве — 1545.

В России за минувшие сутки выявили 21 378 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 491 288. Отмечается, что меньше всего заражений зафиксировали в Чукотском автономном округе (2), Ненецком автономном округе (10) и Магаданской области (29). За последние 24 часа в стране скончались 792 пациента с COVID-19.

