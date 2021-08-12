Проценко рассказал о снижении числа заболевших COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке заявил, что число заболевших COVID-19 в России уменьшается

Главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе визита в ЦУР Забайкалья заявил, что количество заболевших коронавирусом в России уменьшается, сообщает РИА Новости.

Проценко рассказал, что видит такую же информацию о количестве заболевших COVID-19 в стране, как и другие граждане России. Эти данные поступают из открытых источников, подчеркнул главврач. Он заявил о снижении числа зараженных коронавирусом и числа госпитализированных пациентов в разных российских регионах. Эти показатели приблизительно одинаковы.

«Если в Москве снижение началось раньше и спад пошёл раньше, в других регионах такая тенденция сдвинулась на неделю», — подчеркнул Проценко.

По мнению главврача, спад числа заболевших коронавирусом обусловлен количеством пациентов, у которых проявился поствакцинальный иммунитет. Проценко уверен, что за полтора месяца их стало больше.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков раскрыл сроки возобновления роста заболеваемости COVID-19 в России. По его мнению, рост случаев COVID-19, вероятнее всего, возобновится в середине-конце сентября, поскольку многие россияне вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу и другие учебные заведения.