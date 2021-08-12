Проценко развеял мифы о коронавирусе

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко посетил Центр управления регионом (ЦУР) Забайкальского края, где ответил на вопросы населения, касающиеся вакцинации от коронавируса. В частности, специалист развеял несколько мифов об инфекции. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

ЦУР вместе с краевым министерством здравоохранения обрабатывает вопросы жителей региона, связанные с вакцинацией. За последнюю неделю в центр поступило 67 заявок от граждан, сомневающихся в необходимости делать прививку. «Люди спрашивают, например, почему в реанимациях лежат привитые, но это фейк, мы выяснили, что в Забайкалье ни одного человека с прививкой в реанимации нет», — рассказал руководитель ЦУР Забайкалья Вячеслав Кулаков.

Проценко, выступивший в прямом эфире, подчеркнул, что сейчас на тему вакцинации распространяется множество мифов. «Говорят, что у нас новая вакцина. Но ведь это те технологии, которые реализованы были в научном плане не один год назад», — пояснил врач. Он также отметил, что за быстрой разработкой «Спутника V» стоят долгие годы работы над технологией создания подобных препаратов.

Кроме того, главврач больницы в Коммунарке развеял миф о способности места укола примагничивать железо и рассказал о мутировании коронавируса в третью волну. Так, у заболевших, по его словам, все реже встречаются потеря вкуса и обоняния.

Отмечается, что по итогам мониторинга, который провели ЦУР по всей России, тема вакцинации от коронавируса стала одной из самых волнующих россиян за первый квартал 2021 года. В основном комментарии о прививочной кампании оставляли под постами глав регионов в соцсетях.