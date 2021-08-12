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Россиянам предрекли усиление третьей волны COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Минздраве УрФо назвали сроки усиления третьей волны коронавируса в России

К усилению третьей волны COVID-19 в сентябре могут привести возвращение граждан из отпусков, а также начало учебного года. Его предрек главный врач «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ЯНАО», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев в интервью Ura.ru.

По словам специалиста, в настоящее время сложно дать прогноз.

«Возможно некоторое усиление третьей волны, поскольку вряд ли мы к тому времени опустимся до нулевых значений. В России заболеваемость идет "лесенкой", что очень тревожит», — уточнил Токарев.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки наступления подъема заболеваемости COVID-19 в России. По его утверждению, рост числа случаев коронавируса, вероятнее всего, возобновится в середине-конце сентября. Он также отметил, что те, кто не имеет иммунитета и кто не хочет прививаться, начнут заболевать.

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