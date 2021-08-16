Врач рассказала о постковидном синдроме у трети переболевших COVID-19

Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами. Об этом РИА Новости рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По ее словам, симптоматика может сохраняться после коронавируса в течение нескольких недель или даже месяцев, даже если ПЦР-тесты человека оказываются отрицательными. Врач отметила, что в большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, однако в некоторых случаях он может сохраняться и на протяжении более длительном периода.

При этом эксперт предупредила, что связь между тяжестью заболевания и появлением постковидного синдрома прослеживается не всегда. Даже те, кто переболел в легкой форме, могут столкнуться с осложнениями, объяснила врач. Омарова также советует всем пациентам с COVID-19 приступать к реабилитации сразу после выздоровления независимо от тяжести заболевания.

Ранее врач порекомендовала россиянам петь протяжные народные песни, чтобы восстановить легкие после коронавируса. По мнению эксперта, петь нужно на выдохе, негромко и в комфортной тональности. Также важно восстановить режим сна и бодрствования, правильно питаться, делать физические упражнения и принимать витамины.

