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Россиянам посоветовали петь народные песни после коронавируса

В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни, чтобы восстановиться после COVID-19
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Фото: Nikolay Titov/ Globallookpress.com

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова посоветовала россиянам петь протяжные народные песни, чтобы восстановить легкие после коронавируса. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению эксперта, петь нужно на выдохе, негромко и в комфортной тональности. Также важно восстановить режим сна и бодрствования, правильно питаться, делать физические упражнения и принимать витамины.

Омарова отметила, что пациенты, переболевшие COVID-19, часто сталкиваются с гиподинамией, поскольку длительное время не двигались от слабости, а потом, не восстановившись до конца, выходят на работу. Она порекомендовала регулярно заниматься физнагрузкой, медленно и очень постепенно ее увеличивая.

«Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов», — добавила специалист.

Омарова пояснила, что переболевшим рекомендован практически пожизненно прием витамина D. Она заключила, что единого метода лечения постковидного синдрома нет, поэтому программу восстановления следует подбирать индивидуально и вовремя консультироваться с врачами.

Российский врач и доцент кафедры оториноларингологии Уральского государственного медицинского университета Ксения Карташова рассказала, почему заболевшие COVID-19 теряют обоняние. По ее словам, это происходит из-за поражения нейронов, которые перестают правильно функционировать, к тому же накапливаются новые, «которые пока еще не "набрались опыта" в распознавании запахов».

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