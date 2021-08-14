Российский врач рассказала о причинах потери обоняния при COVID-19

Российский врач и доцент кафедры оториноларингологии Уральского государственного медицинского университета Ксения Карташова рассказала, почему заболевшие COVID-19 теряют обоняние. По ее словам, это происходит из-за поражения нейронов. Причины появления такого симптома коронавируса доктор объяснила в беседе с «Российской газетой».

Карташова заявила, что вирус, попавший в организм, поражает поддерживающие респираторно-обонятельные нейроны клетки. При этом нейроны перестают правильно функционировать, к тому же накапливаются новые, «которые пока еще не "набрались опыта" в распознавании запахов».

По словам доктора, у некоторых пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой форме, зафиксировали изменение в гиппокампе — «в той части головного мозга, которая участвует в механизмах формирования эмоций, памяти». Карташова объяснила, что вся цепочка восприятия запахов проходит рядом с гиппокампом, из-за чего некоторые запахи вызывают у человека стойкую эмоциональную память. «Уловили, например, легкий аромат духов, и тут же вспомнили человека... Поэтому нарушения в этой зоне мозга могут вызывать и искаженное восприятие запахов», — рассказала врач.

Карташова отметила, что такое может встречаться и у тех, кто перенес заболевание бессимптомно, поскольку случился контакт между вирусом и организмом.

«Контакт инфекции с организмом все равно произошел, со всеми вытекающими из этого последствиями. По статистике, 68 процентов пациентов теряют обоняние при ковиде. Спустя какое-то время многие из них ощущают искаженное восприятие запахов», — резюмировала доктор.

Также Карташова отметила, что специализированных спреев для восстановления запахов не существует, а вот обонятельные тренировки могут помочь.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» перечислила причины потери обоняния, не связанные с коронавирусом. Одной из них, по ее словам, являются «трагические проблемы» мозга, в том числе болезнь Паркинсона.