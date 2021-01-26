Российский врач раскрыл порядок действий при потере обоняния из-за COVID-19

При потере обоняния из-за COVID-19 необходимо в первую очередь снять отечность слизистой, а затем начинать лечиться препаратами, улучшающими питание структур нервной ткани. Такой порядок действий раскрыл врач-терапевт госпиталя МВД Сахалинской области Юрий Галузинский в интервью astv.ru.

«Помогает простое механическое промывание. Можно пропускать через нос теплую подсоленную кипяченую воду, когда она скатывается на корень языка, и выплевывать раствор. Это очень хорошо очищает нос от всего постороннего, а соль способствует снятию отека», — рассказал врач.

Вместе с тем он отметил, что главное при потере обоняния — время. «Конечно, если вы ничего не будете делать, это несколько удлинит период восстановления. Но не принципиально, а лишь на дни», — уточнил Галузинский.

Ранее стало известно, что заболевшие COVID-19 в легкой форме чаще жалуются на потерю обоняния, чем пациенты с тяжелой формой инфекции. Так, по словам терапевта Тины Петровской, потеря обоняния говорит о поражении нервной системы, в то время как у тяжелых пациентов в наибольшей степени страдают легкие. Врач-эпидемиолог Ксения Шорикова и иммунолог Владимир Болибок, в свою очередь, пояснили, что люди с развившейся пневмоний реже обращают внимание на потерю обоняния, так как у них есть более серьезные жалобы.