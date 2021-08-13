Российские врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких

В Дагестане врачи спасли 64-летнюю пациентку со стопроцентным поражением легких

В Дагестане врачам удалось спасти 64-летнюю пациентку со стопроцентным поражением легких. Об этом пишет «Дагестанская правда».

Россиянка поступила в центральную городскую больницу Буйнакска с COVID-19, врачи за месяц смогли вылечить ее, несмотря на тяжелые осложнения.

«Зазай Гаджиева поступила в учреждение в крайне тяжелом состоянии. Сатурация была на уровне 50-60 процентов. Правое легкое было поражено на 95 процентов, левое — на 100 процентов», — сообщает издание.

По словам медиков, в данный момент женщина хорошо себя чувствует.

Ранее сообщалось, что врачи Ивановской области вылечили от коронавируса женщину в возрасте 101 года, несмотря на среднюю степень тяжести течения болезни.