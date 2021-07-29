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У проглотившего магниты российского мальчика появились дыры в кишечнике

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Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Иркутске врачи спасли мальчика, у которого появились дыры в кишечнике после того, как он проглотил магниты. Об этом сообщает IrkutskMedia.ru.

Годовалый ребенок проглотил магнитные шарики. Мать не заметила пропавшую игрушку и обратилась в поликлинику только после того, как у мальчика поднялась температура. Медики сделали рентген, и снимок показал цепочку из круглых предметов. Больного срочно госпитализировали и прооперировали.

Как отметила детский хирург Ирина Кайгородова, по расположению шариков можно предположить, что ребенок глотал их по одному — предметы располагались в разных отделах кишечника. Магниты притянулись друг к другу, и постепенно в кишечной трубке образовались перфорация и воспалительный процесс, резюмировала медик.

«Операция была сложная, промедление грозило фатальными последствиями. Сейчас ребенка готовим к переводу из реанимации в хирургическое отделение», — рассказала врач.

Ранее сообщалось, что в Волгограде годовалая девочка проглотила батарейку, которая находилась в ее организме пять дней. В результате ребенок чуть не умер и попал в реанимацию. Россиянка, предположительно, достала небольшое круглое зарядное устройство из игрушки и проглотила его.

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