Российские врачи вылечили 101-летнюю пенсионерку от COVID-19

В Ивановской области врачи вылечили от коронавируса женщину в возрасте 101 года. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин, передает ТАСС.

Он отметил, что пенсионерку уже выписали из кардиодиспансера 4 августа. «Напомню, что в стационар у нас госпитализируются те, у кого болезнь протекает тяжело, то есть в средней степени тяжести или в тяжелой форме», — отметил Фокин.

Ранее в Иркутске врачи спасли беременную женщину c COVID-19, у которой были полностью поражены легкие. Россиянка заразилась на 32-ой неделе беременности. Из-за стопроцентного поражения легких плод не получал достаточно кислорода. Женщине сделали кесарево сечение и увезли ее в реанимацию, где она провела почти два месяца на аппарате искусственной вентиляции легких. Россиянка поправилась и выписалась из больницы.

